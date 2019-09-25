Зеленский рассказал, кто на него может давить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время июльского разговора, потому что на него может давить только один человек в мире.
Источник: YouTube-канал "Россия 24".
Прямая речь: "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років".
О том, будет ли что-то просить у Трампа: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просить" – это точно не про Украину. Украина – новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".
Детали: Отвечая на вопрос, хочет ли он расширить "нормандский формат" и пригласить США или Великобританию, Зеленский сказал, что сейчас начинается работа в формате четырех стран, а что будет дальше, – будет видно.
Зеленский не остановился, чтобы дать комментарии росСМИ, он отвечал на вопросы на ходу. Все свои реплики президент Украины говорил либо на украинском, либо начинал на украинском, а дальше продолжал на русском.
Узнать больше: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащегопротив Дональда Трампа.
- Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
- СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
- Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
- Демократы инициировали процедуру импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.
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