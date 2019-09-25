Зеленский рассказал, кто на него может давить

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Среда, 25 сентября 2019, 11:14

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время июльского разговора, потому что на него может давить только один человек в мире.

Источник: YouTube-канал "Россия 24".

Прямая речь: "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років".

О том, будет ли что-то просить у Трампа: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просить" – это точно не про Украину. Украина – новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

Детали: Отвечая на вопрос, хочет ли он расширить "нормандский формат" и пригласить США или Великобританию, Зеленский сказал, что сейчас начинается работа в формате четырех стран, а что будет дальше, – будет видно.

Зеленский не остановился, чтобы дать комментарии росСМИ, он отвечал на вопросы на ходу. Все свои реплики президент Украины говорил либо на украинском, либо начинал на украинском, а дальше продолжал на русском.   

Узнать больше: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащегопротив Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
  • Демократы инициировали процедуру импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленский


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