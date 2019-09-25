Окупанти посилили обстріли на Донбасі: 1 боєць дістав поранення, ще один травму

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили вже 15 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі: один боєць дістав поранення, один – бойове травмування.

Джерело: зведення Міноборони

Дослівно: "Збройні формування РФ та її найманці переважно застосовували гранатомети різних систем, проте вже 5 разів, в порушення Мінських угод, в районах н.п. Травневе, Мар’їнка, Новолуганське, Південне та Красногорівка окупанти вели сьогодні мінометні обстріли…

За наявною інформацією, від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один наш герой. Ще один захисник отримав бойове травмування. Їх евакуйовано до медичних закладів".

Деталі: Зазначається, що сили ООС декілька разів застосовували легке піхотне озброєння у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ з метою придушення ворожої збройної активності, задля збереження життя та здоров’я наших воїнів.

Чому це важливо: Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати "режим тиші" на Донбасі. Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських угод щодо заборони до застосування на лінії бойового зіткнення важкого озброєння: артилерії та мінометів різних калібрів.