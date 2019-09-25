Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: 1 боец ранен, 1 травмирован

С начала текущих суток российско-оккупационные войска совершили уже 15 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе: один боец ​​был ранен, один - получил боевую травму.

Источник: сводка Минобороны

Дословно: "Вооруженные формирования РФ и ее наемники преимущественно применяли гранатометы различных систем, однако уже 5 раз, в нарушение Минских соглашений, в районах н.п. Майское, Марьинка, Новолуганское, Южное и Красногоровка оккупанты вели сегодня минометные обстрелы...

По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш герой. Еще один защитник получил боевую травму. Они эвакуированы в медицинские учреждения".

Детали: Отмечается, что силы ООС несколько раз применяли легкое пехотное вооружение в ответ на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск с целью подавления вражеской вооруженной активности, для сохранения жизни и здоровья наших воинов.

Почему это важно: Российско-оккупационные войска продолжают нарушать "режим тишины" на Донбассе. Подразделения Объединенных сил неуклонно придерживаются Минских соглашений о запрете к применению на линии боевого соприкосновения тяжелого вооружения: артиллерии и минометов различных калибров.