Через пожежу та вибухи в окупованому Донецьку почалася евакуація

В окупованому Донецьку сепаратисти евакуюють частину мирних жителів, що знаходяться в зоні небезпеки через пожежу і вибухи.

Джерело: "Острів" з посиланням на так званий МНС "ДНР"

Дослівно: "У зв'язку з ситуацією, що загрожує населенню, співробітниками "МНС ДНР" проводиться евакуація громадян, які перебувають в зоні небезпеки. Відкрито пункти тимчасового розміщення".

Деталі: Відзначається, що для ліквідації наслідків пожежі та вибухів боєприпасів задіяно 23 одиниці техніки та 93 працівників особового складу.

Що було раніше: 25 вересня в окупованому Донецьку сталась масштабна пожежа. За даними благодійного фонду "Повернись живим", у Донецьку "горить склад боєприпасів".

Окупаційна влада спочатку не коментувала повідомлення про подію, але згодом там заявили, що пожежа виникла нібито через "обстріл зі сторони збройних сил", проте до початку вибухів боєприпасів ніяких повідомлень про обстріл цього району не надходило.

Окупанти повідомили, що "через обстріли постраждали виробничі приміщення заводу "Зеніт" з виробництва алюмінієвих профілів, в яких знаходилися запаси різних хімічних речовин".