Из-за пожара и взрывов в оккупированном Донецке началась эвакуация
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Среда, 25 сентября 2019, 15:45
В оккупированном Донецке оккупанты эвакуируют часть мирных жителей, находящихся в зоне опасности из-за пожара и взрывов.
Источник: "Остров" со ссылкой на так называемый МЧС "ДНР"
Дословно: "В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения".
Детали: Отмечается, что для ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава.
Что было раньше: 25 сентября в оккупированном Донецке произошел масштабный пожар.
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