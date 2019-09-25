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Из-за пожара и взрывов в оккупированном Донецке началась эвакуация

Среда, 25 сентября 2019, 15:45

В оккупированном Донецке оккупанты эвакуируют часть мирных жителей, находящихся в зоне опасности из-за пожара и взрывов.

Источник: "Остров" со ссылкой на так называемый МЧС "ДНР"

Дословно: "В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения".

Детали: Отмечается, что для ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава.

Что было раньше: 25 сентября в оккупированном Донецке произошел масштабный пожар. По данным благотворительного фонда "Вернись живым", в Донецке "горит склад боеприпасов".

Оккупационные власти сначала не комментировали сообщения о происшествии, но впоследствии там заявили, что пожар возник якобы из-за "обстрела со стороны вооруженных сил", однако до начала взрывов боеприпасов никаких сообщений об обстреле этого района не поступало.

Оккупанты сообщили, что "из-за обстрелов пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ".

Темы: Донецксепаратизмоккупацияпожар
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