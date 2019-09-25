Из-за пожара и взрывов в оккупированном Донецке началась эвакуация

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Среда, 25 сентября 2019, 15:45

В оккупированном Донецке оккупанты эвакуируют часть мирных жителей, находящихся в зоне опасности из-за пожара и взрывов.

Источник: "Остров" со ссылкой на так называемый МЧС "ДНР"

Дословно: "В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения".

Детали: Отмечается, что для ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава.

Что было раньше: 25 сентября в оккупированном Донецке произошел масштабный пожар.

Дополняется...

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Темы: Донецк сепаратизм оккупация пожар


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