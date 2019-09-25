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На Закарпатті тривають масштабні обшуки

Середа, 25 вересня 2019, 16:17

На Закарпатті проходять масштабні обшуки.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердило джерело у Нацполіції.

Першим про обшуки повідомив у соцмережі Facebook місцевий правозахисник Роман Келемен.

"В Ужгороді та Мукачеві проводяться чисельні обшуки у різних людей, поліція приведена в посилений режим охорони. В Хусті навіть взяли в облогу Хустську міську раду та пропускають всіх в будівлю по посвідченнях (інші кажуть, що взяли когось на хабарі). Обшуки проводяться навіть у братів Балог. На Закарпаття прилетіли спецпризначенці літаком та гвинтокрилом. В операції задіяні 600 спецпризначенців", - написав Келемен.

Він також додав, за чутками, обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження щодо замаху на життя на начальника УЗЕ області Іванківа, в якого декілька разів стріляли з автоматичної зброї.

В коментарі УП, Келемен уточнив, що ніяк до обшуків не залучений, а інформацію знає від колег, які присутні на слідчих діях.

Віктор Балога у коментарі УП відзначив, що у його брата мали бути обшуки, але станом на 15:30 їх не було.

"Все гаразд. Нібито збиралися (проводити обшуки – ред). Ранком дзвонив брат, що збиралися. Але не було обшуків ніяких. Попереджали, але обшуків не відбулося. Обшуки (загалом в області, – ред.) проходять. Але до нього не дійшли", - сказав Балога.

Він також додав, що його брат перебуває вдома в Україні.

У Закарпатській облдержадміністрації запевняють, що в області все спокійно, але, буває так, що розкриваються певні злочини і проводяться певні спецоперації.

"У нас нічого надзвичайного не відбувається. Ну, розкриваються певні злочини і проводяться спецоперації силовими службами. Про цю спецоперацію, яка нібито проходить зараз, я знаю зі ЗМІ. До нас жодних офіційних повідомлень не надходило з цього приводу. Знаємо те, що є у ЗМІ", - сказав керівник прес-служби ОДА Норберт Ковш.

Українська правда намагалася отримати коментарі у Нацгвардії, в обласної поліції, але їхні телефони не відповідають.

Нагадаємо:

  • У липні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв заявили, що на Закарпатті невідомі стріляли в авто начальника управління захисту економіки Закарпаття Андрія Іванківа.

Ірина Балачук, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаттяполіціяобшуки
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