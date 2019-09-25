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На Закарпатье проходят масштабные обыски

Среда, 25 сентября 2019, 16:17

На Закарпатье проходят масштабные обыски.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил источник в Нацполиции.

Первым об обысках сообщил в соцсети Facebook местный правозащитник Роман Келемен.

"В Ужгороде и Мукачево проводятся многочисленные обыски у разных людей, полиция приведена в усиленный режим охраны. В Хусте даже осадили Хустский городской совет и пропускают всех в здание по удостоверениях (другие говорят, что взяли кого-то на взятке). Обыски проводятся даже у братьев Балог. В Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев", - написал Келемен.

Он также добавил, что по слухам, обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства о покушении на жизнь на начальника УЗЭ области Иванкива, у которого несколько раз стреляли из автоматического оружия.

В комментарии УП, Келемен уточнил, что к обыскам не имеет значения, а информацию знает от коллег, которые присутствуют на следственных действиях.

Виктор Балога в комментарии УП отметил, что у его брата должны быть обыски, но по состоянию на 15:30 их не было.

"Все в порядке. Якобы собирались (проводить обыски - ред). Утром звонил брат, собирались. Но не было обысков никаких. Предупреждали, но обысков не произошло. Обыски (в области, - ред.) проходят. Но к нему не дошли", - сказал Балога.

Он также добавил, что его брат находится дома в Украине.

В Закарпатской облгосадминистрации уверяют, что в области все спокойно, но, бывает так, что раскрываются определенные преступления и проводятся определенные спецоперации.

"У нас ничего чрезвычайного не происходит. Ну, раскрываются определенные преступления и проводятся спецоперации силовыми службами. Об этой спецоперацию, которая якобы проходит сейчас, я знаю из СМИ. К нам никаких официальных сообщений не поступало по этому поводу. Знаем, что есть в СМИ", - сказал руководитель пресс-службы ОГА Норберт Ковш.

Украинская правда пыталась получить комментарии в Нацгвардии, у областной полиции, но их телефоны не отвечают.

Напомним:

  • В июле министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев заявили, что на Закарпатье неизвестные стреляли в авто начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкива.

Ирина Балачук, Александр Шумилин, УП
Темы: Закарпатьеполицияобыски
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