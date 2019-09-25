На Закарпатье проходят масштабные обыски

4757 просмотров
Среда, 25 сентября 2019, 16:17

На Закарпатье проходят масштабные обыски.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил источник в Нацполиции.

Первым об обысках сообщил в соцсети Facebook местный правозащитник Роман Келемен.

"В Ужгороде и Мукачево проводятся многочисленные обыски у разных людей, полиция приведена в усиленный режим охраны. В Хусте даже осадили Хустский городской совет и пропускают всех в здание по удостоверениях (другие говорят, что взяли кого-то на взятке). Обыски проводятся даже у братьев Балог. В Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев", - написал Келемен.

Он также добавил, что по слухам, обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства о покушении на жизнь на начальника УЗЭ области Иванкива, у которого несколько раз стреляли из автоматического оружия.

В комментарии УП, Келемен уточнил, что к обыскам не имеет значения, а информацию знает от коллег, которые присутствуют на следственных действиях.

Виктор Балога в комментарии УП отметил, что у его брата должны быть обыски, но по состоянию на 15:30 их не было.

"Все в порядке. Якобы собирались (проводить обыски - ред). Утром звонил брат, собирались. Но не было обысков никаких. Предупреждали, но обысков не произошло. Обыски (в области, - ред.) проходят. Но к нему не дошли", - сказал Балога.

Он также добавил, что его брат находится дома в Украине.

В Закарпатской облгосадминистрации уверяют, что в области все спокойно, но, бывает так, что раскрываются определенные преступления и проводятся определенные спецоперации.

"У нас ничего чрезвычайного не происходит. Ну, раскрываются определенные преступления и проводятся спецоперации силовыми службами. Об этой спецоперацию, которая якобы проходит сейчас, я знаю из СМИ. К нам никаких официальных сообщений не поступало по этому поводу. Знаем, что есть в СМИ", - сказал руководитель пресс-службы ОГА Норберт Ковш.

Украинская правда пыталась получить комментарии в Нацгвардии, у областной полиции, но их телефоны не отвечают.

Ирина Балачук, Александр Шумилин, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Закарпатье полиция обыски


powered by lun.ua
Материалы по теме
Прокуратура расследует сообщения о пытках в полиции Ужгорода 17 сентября 2019, 19:00
На Закарпатье хотят втрое сократить количество районов 17 сентября 2019, 14:43
Экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, осудили, но освободили 17 августа 2019, 01:29
Все новости
Главные новости
Зеленский уже переговорил с Трампом и его женой
Военкоматы разыскивают 35 тысяч киевлян, которые "косят" от армии
Кабмин уволил глав ряда ведомств
Уволился заместитель Холодницкого
Все новости
Фото

Зимой стильными бывают даже куры

success story

Почему нас тянет к холодильнику 7 неожиданных причин

советы

Старайтесь быть под дневным светом чаще: почему это нужно и как этого достичь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів