Двох співробітників Інституту раку арештували із правом внесення застави

Завідувача відділення та лікаря-онколога Інституту раку, причетних до корупційних схем у медзакладі, відпустили під заставу у розмірі 160 560 гривень кожного.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: 17 вересня прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.

25 вересня Голосіївський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі 160 560 гривень кожному.

Наразі прокуратура вирішує питання щодо апеляції на ухвалу суду в частині розміру застави із пропозицією встановлення застави в розмірі 500 тисяч гривень.

Слідчі встановили, що двоє лікарів переконували пацієнтів, що кількість медпрепаратів, закуплених за держкошти обмежена, тому пацієнти мають давати кошти, у тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1,5 до 18 тисяч гривень за один курс хіміотерапії.

Посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно.

Завідувачу відділенням повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Організація незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно) ККУ.

Лікаря-онколога підозрюють у незаконній вимозі оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, що передбачено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 ККУ.

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