Двох співробітників Інституту раку арештували із правом внесення застави
Завідувача відділення та лікаря-онколога Інституту раку, причетних до корупційних схем у медзакладі, відпустили під заставу у розмірі 160 560 гривень кожного.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва
Деталі: 17 вересня прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
25 вересня Голосіївський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у розмірі 160 560 гривень кожному.
Наразі прокуратура вирішує питання щодо апеляції на ухвалу суду в частині розміру застави із пропозицією встановлення застави в розмірі 500 тисяч гривень.
Слідчі встановили, що двоє лікарів переконували пацієнтів, що кількість медпрепаратів, закуплених за держкошти обмежена, тому пацієнти мають давати кошти, у тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1,5 до 18 тисяч гривень за один курс хіміотерапії.
Посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно.
Завідувачу відділенням повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Організація незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно) ККУ.
Лікаря-онколога підозрюють у незаконній вимозі оплати за надання медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, що передбачено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 ККУ.
Нагадаємо:
- Правоохоронці викрили групу лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові відбулися обшуки.
- За даними поліції, за призначення та видачу безкоштовних ліків, закуплених за державні кошти, медики вимагали у хворих від 3 до 70 тисяч гривень.
- Також лікарі брали "відкати" у компаній за перемогу у тендерах із закупівлі медикаментів для потреб інституту Раку. Суми сягали 15-20% від загальної вартості укладених угод.