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Двух сотрудников Института рака арестовали с правом внесения залога

Среда, 25 сентября 2019, 17:30

Заведующего отделением и врача-онколога Института рака, причастных к коррупционным схемам в медучреждении, отпустили под залог в размере 160 560 гривен каждого.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: 17 сентября прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.

25 сентября Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому.

Сейчас прокуратура решает вопрос об апелляции на решение суда в части размера залога с предложением установления залога в размере 500 тысяч гривен.

Следователи установили, что двое врачей убеждали пациентов, что количество медпрепаратов, закупленных за госсредства ограничено, поэтому пациенты должны давать средства, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1,5 до 18 тысяч гривен за один курс химиотерапии.

 

Чиновники предоставляли указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

Заведующему отделением сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) УК.

 

Врача-онколога подозревают в незаконной требованию оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК.

 

Напомним:

  • Правоохранители разоблачили группу врачей Института рака на вымогательстве взяток у онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
  • По данным полиции, за назначение и выдачу бесплатных лекарств, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 000 гривен.
  • Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Украинская правда
Темы: прокуратурамедицина
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