Двух сотрудников Института рака арестовали с правом внесения залога
Заведующего отделением и врача-онколога Института рака, причастных к коррупционным схемам в медучреждении, отпустили под залог в размере 160 560 гривен каждого.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Детали: 17 сентября прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.
25 сентября Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому.
Сейчас прокуратура решает вопрос об апелляции на решение суда в части размера залога с предложением установления залога в размере 500 тысяч гривен.
Следователи установили, что двое врачей убеждали пациентов, что количество медпрепаратов, закупленных за госсредства ограничено, поэтому пациенты должны давать средства, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1,5 до 18 тысяч гривен за один курс химиотерапии.
Напомним:
- Правоохранители разоблачили группу врачей Института рака на вымогательстве взяток у онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
- По данным полиции, за назначение и выдачу бесплатных лекарств, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 000 гривен.
- Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.
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