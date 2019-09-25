Двух сотрудников Института рака арестовали с правом внесения залога

Заведующего отделением и врача-онколога Института рака, причастных к коррупционным схемам в медучреждении, отпустили под залог в размере 160 560 гривен каждого.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: 17 сентября прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.

25 сентября Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому.

Сейчас прокуратура решает вопрос об апелляции на решение суда в части размера залога с предложением установления залога в размере 500 тысяч гривен.

Следователи установили, что двое врачей убеждали пациентов, что количество медпрепаратов, закупленных за госсредства ограничено, поэтому пациенты должны давать средства, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1,5 до 18 тысяч гривен за один курс химиотерапии.

Напомним: