СБУ вивела на підконтрольну Києву територію бойовика "ЛНР" і схопила його

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Середа, 25 вересня 2019, 18:58

Контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну Києву територію оголошеного у розшук бойовика терористичної організації "ЛНР".

Джерело: прес-служба СБУ

Дослівно: "Контррозвідники Cлужби безпеки України провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Деталі: Вказується, що бойовик був оголошений у розшук за підозрою в участі у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

В СБУ заявляють, що затриманий мешканець Луганської області у складі терористичних угруповань так званої "ЛНР" впродовж 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, "зокрема у запеклих бойових діях неподалік Дебальцево". Пізніше він чергував на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалік окупованого Сорокиного.

 

Станом на вересень 2019 року він проходив військову службу у так званому "Митному комітеті ЛНР".

Наразі затриманому готується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

  • Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
  • Пізніше Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.

Українська правда

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Теми: СБУ Київ Донбас


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