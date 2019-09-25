СБУ вивела на підконтрольну Києву територію бойовика "ЛНР" і схопила його
Контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну Києву територію оголошеного у розшук бойовика терористичної організації "ЛНР".
Джерело: прес-служба СБУ
Дослівно: "Контррозвідники Cлужби безпеки України провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".
Деталі: Вказується, що бойовик був оголошений у розшук за підозрою в участі у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
В СБУ заявляють, що затриманий мешканець Луганської області у складі терористичних угруповань так званої "ЛНР" впродовж 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, "зокрема у запеклих бойових діях неподалік Дебальцево". Пізніше він чергував на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалік окупованого Сорокиного.
Станом на вересень 2019 року він проходив військову службу у так званому "Митному комітеті ЛНР".
Наразі затриманому готується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо:
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- Пізніше Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.
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