Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ вивела на підконтрольну Києву територію бойовика "ЛНР" і схопила його

Середа, 25 вересня 2019, 18:58

Контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну Києву територію оголошеного у розшук бойовика терористичної організації "ЛНР".

Джерело: прес-служба СБУ

Дослівно: "Контррозвідники Cлужби безпеки України провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Деталі: Вказується, що бойовик був оголошений у розшук за підозрою в участі у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

В СБУ заявляють, що затриманий мешканець Луганської області у складі терористичних угруповань так званої "ЛНР" впродовж 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, "зокрема у запеклих бойових діях неподалік Дебальцево". Пізніше він чергував на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалік окупованого Сорокиного.

 

Станом на вересень 2019 року він проходив військову службу у так званому "Митному комітеті ЛНР".

Наразі затриманому готується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

  • Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
  • Пізніше Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУКиївДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
Усі новини...
Реклама: