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СБУ вывела на подконтрольную Киеву территорию боевика "ЛНР" и схватила его

Среда, 25 сентября 2019, 18:58

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную Киеву территорию объявленного в розыск боевика террористической организации "ЛНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведчики Служба безопасности Украины провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Детали: Указывается, что боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В СБУ заявляют, что задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, "в том числе в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево". Позже он дежурил на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокино.

По состоянию на сентябрь 2019 он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР".

Сейчас задержанному готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

  • Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 задержали украинские спецслужбы. Официальная версия - на линии разграничения, по данным родственников Цемаха - вследствие спецоперации на территории "ДНР".
  • Позже Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийский "Боинг" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.

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Темы: СБУКиевДонбасс
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