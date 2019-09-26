Бойовики 32 рази порушили режим тиші, трьох військових поранено – ООС

Деталі: Бойовики вели обстріли із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Українська правда

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