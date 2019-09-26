Бойовики 32 рази порушили режим тиші, трьох військових поранено – ООС

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Четвер, 26 вересня 2019, 07:25

Протягом 25 вересня противник 32 рази порушив режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, внаслідок чого троє військових отримали поранення.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС

Деталі: Бойовики вели обстріли із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Порушення режиму припинення вогню зафіксували поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Новогнатівки, Травневого, Новолуганського, Південного, Світлодарська, Золотого, Новотошківського, Луганського та Зайцевого. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ООС Мінські угоди війна Донбас


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