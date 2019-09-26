Боевики 32 раза нарушили режим тишины, трое военных ранены – ООС
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Четверг, 26 сентября 2019, 07:25
В течение 25 сентября противник 32 раза нарушил режим прекращения огня, применяя запрещенное Минского соглашениями оружие, в результате чего трое военных получили ранения.
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Боевики вели обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Нарушение режима прекращения огня зафиксировали вблизи Красногоровки, Марьинки, Водяного, Песков, Опытного, Новотроицкого, Новогнатовки, Травневого, Новолуганского, Южного, Светлодарска, Золотого, Новотошковского, Луганского и Зайцевого.
Напомним:
- 24 сентября в результате обстрела боевиков погиб военнослужащий, еще один получил ранение.
Украинская правда
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