Будівельний кран упав на ТЦ у Львові: постраждала людина
У Львові будівельний кран упав на складські приміщення торгового центру, постраждала кранівниця.
Джерело: сайт Львівської міської ради.
Дослівно: "На проспекті Червоної Калини, 58 на приміщення ТЦ "Арсен" впав будівельний кран з території будівництва, що веде компанія "Авалон". Постраждала водійка крана".
Деталі: Кранівницю затиснуло в кабіні, тому на місце події залучали спецтехніку. Жінку вдалось вивільнити, наразі вона в лікарні.
Відзначається, що кран упав на складські приміщення "Арсену", куди підвозять товар.
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