Будівельний кран упав на ТЦ у Львові: постраждала людина

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Четвер, 26 вересня 2019, 11:00

У Львові будівельний кран упав на складські приміщення торгового центру, постраждала кранівниця.

Джерело: сайт Львівської міської ради.

Дослівно: "На проспекті Червоної Калини, 58 на приміщення ТЦ "Арсен" впав будівельний кран з території будівництва, що веде компанія "Авалон". Постраждала водійка крана". 

 

Деталі: Кранівницю затиснуло в кабіні, тому на місце події залучали спецтехніку. Жінку вдалось вивільнити, наразі вона в лікарні. 

 

Відзначається, що кран упав на складські приміщення "Арсену", куди підвозять товар.

Українська правда

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Теми: Львів будівництво аварія


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