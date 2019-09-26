Будівельний кран упав на ТЦ у Львові: постраждала людина

У Львові будівельний кран упав на складські приміщення торгового центру, постраждала кранівниця.

Джерело: сайт Львівської міської ради.

Дослівно: "На проспекті Червоної Калини, 58 на приміщення ТЦ "Арсен" впав будівельний кран з території будівництва, що веде компанія "Авалон". Постраждала водійка крана".

Деталі: Кранівницю затиснуло в кабіні, тому на місце події залучали спецтехніку. Жінку вдалось вивільнити, наразі вона в лікарні.

Відзначається, що кран упав на складські приміщення "Арсену", куди підвозять товар.