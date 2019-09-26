Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Будівельний кран упав на ТЦ у Львові: постраждала людина

Четвер, 26 вересня 2019, 11:00

У Львові будівельний кран упав на складські приміщення торгового центру, постраждала кранівниця.

Джерело: сайт Львівської міської ради.

Дослівно: "На проспекті Червоної Калини, 58 на приміщення ТЦ "Арсен" впав будівельний кран з території будівництва, що веде компанія "Авалон". Постраждала водійка крана". 

 

Деталі: Кранівницю затиснуло в кабіні, тому на місце події залучали спецтехніку. Жінку вдалось вивільнити, наразі вона в лікарні. 

 

Відзначається, що кран упав на складські приміщення "Арсену", куди підвозять товар.

Українська правда
Теми: Львівбудівництвоаварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Львів
"Укрнафта" розпочала буріння нової свердловини на Львівщині: добовий дебіт - понад 24 тонни
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Останні новини
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
Усі новини...
Реклама: