Во Львове строительный кран упал на ТЦ: пострадал человек

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Четверг, 26 сентября 2019, 11:00

Во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра, пострадала крановщица.

Источник: сайт Львовского городского совета.

Дословно: "На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон". Пострадала водитель крана". 

 

Детали: Крановщицу зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить, сейчас она в больнице. 

 

Отмечается, что кран упал на складские помещения "Арсена", куда подвозят товар.

Украинская правда

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Темы: Львов строительство авария


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