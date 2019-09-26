Строительный кран упал на ТЦ во Львове: пострадал человек
Четверг, 26 сентября 2019, 11:00
Во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра, пострадала крановщица.
Источник: сайт Львовского городского совета.
Дословно: "На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон". Пострадала водитель крана".
Детали: Крановщицу зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить, сейчас она в больнице.
Отмечается, что кран упал на складские помещения "Арсена", куда подвозят товар.
Украинская правда