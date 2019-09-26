Во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра, пострадала крановщица.

Источник: сайт Львовского городского совета.

Дословно: "На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон". Пострадала водитель крана".

Детали: Крановщицу зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить, сейчас она в больнице.

Отмечается, что кран упал на складские помещения "Арсена", куда подвозят товар.