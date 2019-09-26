Януковича викликають до суду в Києві

Деталі: 30 вересня суд планує продовжити розгляд апеляційних скарг захисту екс-президента на винесений йому вирок.

Дослівно повістка: "Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року".

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