Януковича викликають до суду в Києві

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Четвер, 26 вересня 2019, 11:47

Київський апеляційний суд викликає колишнього президента Віктора Януковича на засідання 30 вересня.

Джерело: "Радіо Свобода".

Дослівно повістка: "Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року".

Деталі: 30 вересня суд планує продовжити розгляд апеляційних скарг захисту екс-президента на винесений йому вирок.

Передісторія:

  • Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
  • Він переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – Янукович просив про військову підтримку.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

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Теми: Янукович суд держзрада


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