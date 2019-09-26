Януковича викликають до суду в Києві
Четвер, 26 вересня 2019, 11:47
Київський апеляційний суд викликає колишнього президента Віктора Януковича на засідання 30 вересня.
Джерело: "Радіо Свобода".
Дослівно повістка: "Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року".
Деталі: 30 вересня суд планує продовжити розгляд апеляційних скарг захисту екс-президента на винесений йому вирок.
Передісторія:
- Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
- Він переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – Янукович просив про військову підтримку.
- 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
- У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.