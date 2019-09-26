Януковича вызывают в суд в Киеве

Киевский апелляционный суд вызывает бывшего президента Виктора Януковича на заседание 30 сентября.

Источник: "Радио Свобода".

Дословно повестка: "Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года".

Детали: 30 сентября суд планирует продолжить рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.

Предыстория: