Януковича вызывают в суд в Киеве
Четверг, 26 сентября 2019, 11:47
Киевский апелляционный суд вызывает бывшего президента Виктора Януковича на заседание 30 сентября.
Источник: "Радио Свобода".
Дословно повестка: "Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года".
Детали: 30 сентября суд планирует продолжить рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.
Предыстория:
- Четвертый президент Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
- Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.
- 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
- В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
- Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
- В сентябре адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.