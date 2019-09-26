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Януковича вызывают в суд в Киеве

Четверг, 26 сентября 2019, 11:47

Киевский апелляционный суд вызывает бывшего президента Виктора Януковича на заседание 30 сентября.

Источник: "Радио Свобода".

Дословно повестка: "Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года".

Детали: 30 сентября суд планирует продолжить рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.

Предыстория:

  • Четвертый президент Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
  • Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.
  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
  • В сентябре адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Темы: Януковичсудгосизмена
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