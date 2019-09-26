Директор НАБУ: Останні 4 місяці працювати стало простіше

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не коментує можливий вплив публікації стенограми телефонної розмови президентів США і України на роботу антикорупційних органів, але зазначає, що в останні місяці працювати стало простіше.

Джерело: відповідь Ситника на запитання агентства "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я не буду нічого коментувати, це виключно політичне питання".

Деталі: Так директор НАБУ сказав журналістам в четвер у Києві, відповідаючи про те, чи вбачає він можливий вплив публікації на роботу антикорупційних органів в Україні в подальшому в контексті негативної інформації про колишнього посла США.

При цьому Ситник додав, що НАБУ працює досить давно, не такі вже вони новостворені.

Пряма мова: "Ми працювали, працюємо і будемо працювати. І останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше, – це все, що я можу зараз сказати".

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