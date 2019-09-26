Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Директор НАБУ: Останні 4 місяці працювати стало простіше

Четвер, 26 вересня 2019, 12:23

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не коментує можливий вплив публікації стенограми телефонної розмови президентів США і України на роботу антикорупційних органів, але зазначає, що в останні місяці працювати стало простіше.

Джерело: відповідь Ситника на запитання агентства "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я не буду нічого коментувати, це виключно політичне питання".

Деталі: Так директор НАБУ сказав журналістам в четвер у Києві, відповідаючи про те, чи вбачає він можливий вплив публікації на роботу антикорупційних органів в Україні в подальшому в контексті негативної інформації про колишнього посла США.

При цьому Ситник додав, що НАБУ працює досить давно, не такі вже вони новостворені.

Пряма мова: "Ми працювали, працюємо і будемо працювати. І останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше, – це все, що я можу зараз сказати".

Передісторія:

  • В кінці своєї каденції генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович необ'єктивно оцінювала роботу українських правоохоронних органів.
  • На його думку, "посол була занадто суб'єктивною в поділі на своїх і чужих. До "фаворитів посольства", за словами Луценка, Йованович відносила і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Заяви Луценка в Держдепі США назвали неправдивими.
  • Згідно з оприлюдненою стенограмою, в телефонній розмові в липні президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський критично відгукувалися про колишнього посла США в Україні Марі Йованович, називаючи її зокрема "противною особою".

Теми: НАБУСШАскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
Усі новини...
Реклама: