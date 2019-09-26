Директор НАБУ: Останні 4 місяці працювати стало простіше
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не коментує можливий вплив публікації стенограми телефонної розмови президентів США і України на роботу антикорупційних органів, але зазначає, що в останні місяці працювати стало простіше.
Джерело: відповідь Ситника на запитання агентства "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я не буду нічого коментувати, це виключно політичне питання".
Деталі: Так директор НАБУ сказав журналістам в четвер у Києві, відповідаючи про те, чи вбачає він можливий вплив публікації на роботу антикорупційних органів в Україні в подальшому в контексті негативної інформації про колишнього посла США.
При цьому Ситник додав, що НАБУ працює досить давно, не такі вже вони новостворені.
Пряма мова: "Ми працювали, працюємо і будемо працювати. І останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше, – це все, що я можу зараз сказати".
Передісторія:
- В кінці своєї каденції генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович необ'єктивно оцінювала роботу українських правоохоронних органів.
- На його думку, "посол була занадто суб'єктивною в поділі на своїх і чужих. До "фаворитів посольства", за словами Луценка, Йованович відносила і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
- Заяви Луценка в Держдепі США назвали неправдивими.
- Згідно з оприлюдненою стенограмою, в телефонній розмові в липні президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський критично відгукувалися про колишнього посла США в Україні Марі Йованович, називаючи її зокрема "противною особою".
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