Директор НАБУ: Останні 4 місяці працювати стало простіше

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Четвер, 26 вересня 2019, 12:23

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не коментує можливий вплив публікації стенограми телефонної розмови президентів США і України на роботу антикорупційних органів, але зазначає, що в останні місяці працювати стало простіше.

Джерело: відповідь Ситника на запитання агентства "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я не буду нічого коментувати, це виключно політичне питання".

Деталі: Так директор НАБУ сказав журналістам в четвер у Києві, відповідаючи про те, чи вбачає він можливий вплив публікації на роботу антикорупційних органів в Україні в подальшому в контексті негативної інформації про колишнього посла США.

При цьому Ситник додав, що НАБУ працює досить давно, не такі вже вони новостворені.

Пряма мова: "Ми працювали, працюємо і будемо працювати. І останні чотири місяці працювати об'єктивно стало простіше, – це все, що я можу зараз сказати".

Передісторія:

  • В кінці своєї каденції генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович необ'єктивно оцінювала роботу українських правоохоронних органів.
  • На його думку, "посол була занадто суб'єктивною в поділі на своїх і чужих. До "фаворитів посольства", за словами Луценка, Йованович відносила і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Заяви Луценка в Держдепі США назвали неправдивими.
  • Згідно з оприлюдненою стенограмою, в телефонній розмові в липні президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський критично відгукувалися про колишнього посла США в Україні Марі Йованович, називаючи її зокрема "противною особою".

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Теми: НАБУ США скандал


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