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Директор НАБУ: Последние 4 месяца работать стало проще

Четверг, 26 сентября 2019, 12:23

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не комментирует возможное влияние публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины на работу антикоррупционных органов, но отмечает, что в последние месяцы работать стало проще.

Источник: ответ Сытника на вопрос агентства "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я не буду ничего комментировать, это исключительно политический вопрос".

Детали: Так директор НАБУ сказал журналистам в четверг в Киеве, отвечая о том, усматривает ли он возможное влияние публикации на работу антикоррупционных органов в Украине в дальнейшем в контексте негативной информации и бывшем после США.

При этом Сытник добавил, что НАБУ работает достаточно давно, не такие уже они новосозданные.

Прямая речь: "Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще, - это все, что я могу сейчас сказать".

История вопроса:

  • В конце своей каденции генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович необъективно оценивала работу украинских правоохранительных органов.
  • По его мнению, "посол была слишком субъективной в разделении на своих и чужих. К "фаворитам посольства", по словам Луценко, Йованович относила и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
  • Заявления Луценко в Госдепе США назвали неправдивыми.
  • Согласно обнародованной стенограмме, в телефонном разговоре в июле президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский критически отзывались о бывшем после США в Украине Мари Йованович, называя ее в частности "противной особой".

Темы: НАБУСШАскандал
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