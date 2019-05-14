Луценко хоче бути інформатором Трампа замість "необ’єктивної" Йованович
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що посол США в Україні Марі Йованович протягом своєї каденції необ’єктивно оцінювала роботу українських правоохоронних органів.
Про це Луценко сказав під час брифінгу у вівторок.
"На жаль, так сталося, що посол США, тепер уже колишній посол (за повідомленнями ЗМІ, Йованович у травні має залишити посаду – УП), не завжди доносив об’єктивну інформацію про ситуацію в нашій країні, зокрема, стосовно правоохоронних органів", – зазначив генпрокурор.
На його думку, "посол була надто суб'єктивною в розділенні на своїх і чужих". Зокрема, вона нібито мала "фаворитів посольства, які були завжди праві" та "поганих" осіб.
До "фаворитів посольства", за словами Луценка, Йованович відносила, зокрема, народного депутата Сергія Лещенка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Водночас, генпрокурор наголосив, що не вважає НАБУ, яке підтримувала посол США, ефективним слідчим органом.
"Єдиним аргументом може бути лише результат. Якщо в ГПУ і наших колег 2800 вироків по корупції категорії "Б", а в НАБУ – 0 вироків категорії "А" за три роки, якщо в нас 112 млрд гривень повернутих коштів, а в НАБУ півмільярда за три роки, мені здається це аргумент того, що хтось працює ефективно, а хтось близький до діагнозу імпотенції", – вкотре нагадав Луценко про успіхи підконтрольного йому відомства.
При цьому генпрокурор сказав, що хотів використати власне знайомство з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані для того, "щоб у президента США був стабільний канал інформації про Україну".
Луценко заперечує, що спілкувався з Джуліані для того, щоб заручитись підтримкою США і втриматись на посаді.
Генпрокурор також додав, що вважає важливим для України візит Джуліані, скасований через причетність нардепа Лещенка до команди новообранного президента Володимира Зеленського.
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Нагадаємо:
- Луценко також заявив, що Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікації про так звану чорну касу Януковича.
- 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента країни Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
- Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Йованович 20 травня завершує роботу посла США в Україні.
- Син президента США Дональд Трамп-молодший критикував Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому. Трамп-молодший посилався на статтю "The Daily Wire", в якій колишній федеральний прокурор США Джо ДіГенова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.
- Генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.
- Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".