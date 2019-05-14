Луценко хоче бути інформатором Трампа замість "необ’єктивної" Йованович

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що посол США в Україні Марі Йованович протягом своєї каденції необ’єктивно оцінювала роботу українських правоохоронних органів.

Про це Луценко сказав під час брифінгу у вівторок.

"На жаль, так сталося, що посол США, тепер уже колишній посол (за повідомленнями ЗМІ, Йованович у травні має залишити посаду – УП), не завжди доносив об’єктивну інформацію про ситуацію в нашій країні, зокрема, стосовно правоохоронних органів", – зазначив генпрокурор.

На його думку, "посол була надто суб'єктивною в розділенні на своїх і чужих". Зокрема, вона нібито мала "фаворитів посольства, які були завжди праві" та "поганих" осіб.

До "фаворитів посольства", за словами Луценка, Йованович відносила, зокрема, народного депутата Сергія Лещенка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Водночас, генпрокурор наголосив, що не вважає НАБУ, яке підтримувала посол США, ефективним слідчим органом.

"Єдиним аргументом може бути лише результат. Якщо в ГПУ і наших колег 2800 вироків по корупції категорії "Б", а в НАБУ – 0 вироків категорії "А" за три роки, якщо в нас 112 млрд гривень повернутих коштів, а в НАБУ півмільярда за три роки, мені здається це аргумент того, що хтось працює ефективно, а хтось близький до діагнозу імпотенції", – вкотре нагадав Луценко про успіхи підконтрольного йому відомства.

При цьому генпрокурор сказав, що хотів використати власне знайомство з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані для того, "щоб у президента США був стабільний канал інформації про Україну".

Луценко заперечує, що спілкувався з Джуліані для того, щоб заручитись підтримкою США і втриматись на посаді.

Генпрокурор також додав, що вважає важливим для України візит Джуліані, скасований через причетність нардепа Лещенка до команди новообранного президента Володимира Зеленського.

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