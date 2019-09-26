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Після відставки Луценка справа про нібито втручання у вибори США щезла – Ситник

Четвер, 26 вересня 2019, 12:54

Директор НАБУ Артем Ситник назвав "придуманою" справу про його можливе втручання у вибори в США 2016 року і заявив, що його припинили викликати на допити після звільнення з посади генпрокурора Юрія Луценка.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Мій допит Луценком анонсувався кожен раз, і журналісти чекали мене. Розвиток припинився, коли Луценко зник з Генеральної прокуратури".

Деталі: Щодо стадії розслідування цієї справи Ситник сказав, що нічого не знає, тому що справа "була придумана".

Також він відмовився коментувати опубліковану стенограму телефонної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським і назвав це "виключно політичним питанням".

Нагадаємо:

  • 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
  • У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
  • У жовтні 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника та до народного депутата від БПП Сергія Лещенка.
  • Він звинувачував їх у розповсюдженні матеріалів справи для впливу на вибори президента США.
  • У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта.

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