Після відставки Луценка справа про нібито втручання у вибори США щезла – Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник назвав "придуманою" справу про його можливе втручання у вибори в США 2016 року і заявив, що його припинили викликати на допити після звільнення з посади генпрокурора Юрія Луценка.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Мій допит Луценком анонсувався кожен раз, і журналісти чекали мене. Розвиток припинився, коли Луценко зник з Генеральної прокуратури".

Деталі: Щодо стадії розслідування цієї справи Ситник сказав, що нічого не знає, тому що справа "була придумана".

Також він відмовився коментувати опубліковану стенограму телефонної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським і назвав це "виключно політичним питанням".

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