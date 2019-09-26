После отставки Луценко дело о якобы вмешательстве в выборы США исчезло – Сытник
Четверг, 26 сентября 2019, 12:54
Директор НАБУ Артем Сытник назвал "придуманным" дело о его возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года и заявил, что его перестали вызывать на допросы после увольнения с должности генпрокурора Юрия Луценко.
Источник: "Укринформ"
Прямая речь: "Мой допрос Луценко анонсировался каждый раз, и журналисты ждали меня. Развитие прекратилось, когда Луценко исчез из Генеральной прокуратуры".
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Детали: О стадии расследования этого дела Сытник сказал, что ничего не знает, потому что дело "было придумано".
Также он отказался комментировать опубликованную стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и назвал это "исключительно политическим вопросом".
Напомним:
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- 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регион ов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
- В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
- В октябре 2017 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко.
- Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.
- В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.