После отставки Луценко дело о якобы вмешательстве в выборы США исчезло – Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник назвал "придуманным" дело о его возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года и заявил, что его перестали вызывать на допросы после увольнения с должности генпрокурора Юрия Луценко.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Мой допрос Луценко анонсировался каждый раз, и журналисты ждали меня. Развитие прекратилось, когда Луценко исчез из Генеральной прокуратуры".

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Детали: О стадии расследования этого дела Сытник сказал, что ничего не знает, потому что дело "было придумано".

Также он отказался комментировать опубликованную стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и назвал это "исключительно политическим вопросом".

Напомним:

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