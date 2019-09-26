Нацсовет не продлил лицензию группе каналов "112-Украина"

Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию региональным вещателям канала "112-Украина".

Такое решение Совет единогласно принял в четверг.

Причиной отказа стало то, что канал изменил программную концепцию, а Нацсовет неоднократно (более 30 раз) отказывался ее согласовать.

В своих предыдущих мониторингах Нацсовет установил, что пять региональных вещателей, которые транслировали 112 канал увеличили объем информационно-аналитических и публицистических передач с 2 ч. 30 мин./Сутки по лицензии до 22 час. 50 мин./Сутки фактически.

"Не транслируются вообще культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные, детские передачи, а также нет фильмопоказа. Без разрешения регуляторного органа компании самовольно изменили логотипы", - сообщал Нацсовет.

Также не транслировались детские передачи.

Как сообщает Детектор Медиа члены Нацсовета отметили, что речь идет о лишении лицензии канала "112 Украина": он спутниковую лицензию и продолжит сказать. А речь идет о региональных компаниях, которые обязаны были вещать как региональные каналы, а не ретранслировать общенациональный канал (юридически это было создание "совместного продукта", а не ретрансляция).

Не продлили цифровые лицензий на вещание региональным компаниям, которые вещали под логотипом "112 Украина" ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ".

Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как "жесткую цензуру" и назвал ее действия незаконными.

"Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - сказано в заявлении.

Напомним: