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Лукашенко каже, що для Росії питання Криму закрите

Четвер, 26 вересня 2019, 15:15

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в найближчому майбутньому Росія не поверне Україні анексований Крим.

Про це він сказав українським журналістам у четвер, передає БЕЛТА.

На пряме запитання української журналістки, чи поверне Росія Крим Україні, Лукашенко сказав: "Мені здається, ні. Я вірю, що, як каже президент (Росії. – ред.), це питання закрите сьогодні і назавжди. Це говорить і акуратний спокійний Лавров, і все керівництво. Консенсус в російському суспільстві - немає такого питання, де б росіяни так підтримували владу, як по Криму".

"Немає такої сили, яка всупереч бажанню Росії, може це зробити", - сказав Лукашенко про ймовірність силового чи іншого повернення Криму.

"Це територія вже Росії, як вони вважають або думають про неї. І я не бачу навіть в цьому напрямку будь-якихось дій. Може бути, колись в спокійному ключі, коли зміниться політика, може, коли нове покоління росіян буде при владі - може бути".

На його думку, навіть якщо в Росії прийдуть до влади люди, які засуджують приєднання Криму, вони не повернуть його Україні.

"Повірте, я знаю, про що говорю. Не уявляю, які повинні бути обставини, щоб Росія відмовилася від Криму сама", - додав Лукашенко.

Нагадаємо:

  • Лукашенко готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройко в обмін на обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політику.

Теми: РосіяБілорусьКрим
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