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Лукашенко говорит, что для России вопрос Крыма закрыт

Четверг, 26 сентября 2019, 15:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в ближайшем будущем Россия не вернет Украине аннексированный Крым.

Об этом он сказал украинским журналистам в четверг, передает БЕЛТА.

На прямой вопрос украинской журналистки, вернет ли Россия Крым Украине, Лукашенко сказал: "Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит Президент (России – ред.), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе - нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму".

"Нет такой силы, которая вопреки желанию России, может это сделать", - сказал Лукашенко о возможности силового или иного возвращения Крыма.

"Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий. Может быть, когда-то в спокойном ключе, когда изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти - может быть", - сказал он.

По его мнению, даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединения Крыма, они не вернут его Украине.

"Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", - добавил Лукашенко.

Напомним:

  • Лукашенко готов на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политику.

Темы: РосcияБеларусьКрым
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