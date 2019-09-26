Світоліна вилетіла з турніру WTA в Китаї
Четвер, 26 вересня 2019, 18:59
Українка Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру WTA в Китаї.
Про це пише портал "Великий теніс в Україні".
Світоліна у двох сетах поступилася у чвертьфіналі американці Елісон Ріск (1-6), (3-6).
Для Світоліной і Ріск це був четвертий очний поєдинок.
Українка виграла у всіх трьох минулих зустрічах в трьох сетах, остання з яких відбулася в 2015 році.
Раніше Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі US Open і покинула змагання.