Світоліна вилетіла з турніру WTA в Китаї

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Четвер, 26 вересня 2019, 18:59

Українка Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру WTA в Китаї.

Про це пише портал "Великий теніс в Україні".

Світоліна у двох сетах поступилася у чвертьфіналі американці Елісон Ріск (1-6), (3-6).

Для Світоліной і Ріск це був четвертий очний поєдинок.

Українка виграла у всіх трьох минулих зустрічах в трьох сетах, остання з яких відбулася в 2015 році.

Раніше Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі US Open і покинула змагання.

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Теми: спорт


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