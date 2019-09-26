Свитолина вылетела из турнира WTA в Китае

Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Китае.

Об этом пишет портал "Большой теннис в Украине".

Свитолина в двух сетах уступила в четвертьфинале американке Элисон Риски (1-6), (3-6).

Для Свитолиной и Риски это был четвертый очный поединок.

Украинка выиграла во всех трех прошедших встречах в трех сетах, последняя из которых состоялась в 2015 году.

Ранее Свитолина проиграла американке Серене Уильямс в полуфинале US Open и покинула соревнования.