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Свитолина вылетела из турнира WTA в Китае

Четверг, 26 сентября 2019, 18:59

Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Китае.

Об этом пишет портал "Большой теннис в Украине".

Свитолина в двух сетах уступила в четвертьфинале американке Элисон Риски (1-6), (3-6).

Для Свитолиной и Риски это был четвертый очный поединок.

Украинка выиграла во всех трех прошедших встречах в трех сетах, последняя из которых состоялась в 2015 году.

Ранее Свитолина проиграла американке Серене Уильямс в полуфинале US Open и покинула соревнования.

Темы: спорт
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