За отмену моратория на продажу земли более трети украинцев – опрос

Более половины украинцев против отмены запрета на продажу земли (52%), почти две трети хотят решать, продавать ли землю сельскохозяйственного назначения, на референдуме.

Источник: Киевский международный институт социологии

Детали: 52% опрошенных не одобряют поручение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на землю до октября и ввести куплю-продажу земли до декабря.

Решение отменить мораторий на продажу земли поддерживают 35% опрошенных.

64% респондентов считают, что в отношении продажи земли сельскохозяйственного назначения следует провести референдум.

По мнению 26% опрошенных украинцев, этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабинет Министров.