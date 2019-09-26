За отмену моратория на продажу земли более трети украинцев – опрос

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Четверг, 26 сентября 2019, 19:46

Более половины украинцев против отмены запрета на продажу земли (52%), почти две трети хотят решать, продавать ли землю сельскохозяйственного назначения, на референдуме.

Источник: Киевский международный институт социологии

Детали: 52% опрошенных не одобряют поручение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на землю до октября и ввести куплю-продажу земли до декабря.

Решение отменить мораторий на продажу земли поддерживают 35% опрошенных.

64% респондентов считают, что в отношении продажи земли сельскохозяйственного назначения следует провести референдум.

По мнению 26% опрошенных украинцев, этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабинет Министров.

 
КМИС

Украинская правда

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Темы: социология земля референдум


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