За отмену моратория на продажу земли более трети украинцев – опрос

Более половины украинцев против отмены запрета на продажу земли (52%), почти две трети хотят решать, продавать ли землю сельскохозяйственного назначения, на референдуме.

Источник: Киевский международный институт социологии

Детали: 52% опрошенных не одобряют поручение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на землю до октября и ввести куплю-продажу земли до декабря.

Решение отменить мораторий на продажу земли поддерживают 35% опрошенных.

64% респондентов считают, что в отношении продажи земли сельскохозяйственного назначения следует провести референдум.

По мнению 26% опрошенных украинцев, этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабинет Министров.

КМИС

За год количество противников продажи земли сократилось. В ноябре 2018 года против продажи земли было 72%.

Социологи КМИС провели 1500 интервью с 16 по 19 сентября на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте от 18 лет.

В выборку не входят оккупированная АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.