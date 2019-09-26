За отмену моратория на продажу земли более трети украинцев – опрос
Более половины украинцев против отмены запрета на продажу земли (52%), почти две трети хотят решать, продавать ли землю сельскохозяйственного назначения, на референдуме.
Источник: Киевский международный институт социологии
Детали: 52% опрошенных не одобряют поручение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на землю до октября и ввести куплю-продажу земли до декабря.
Решение отменить мораторий на продажу земли поддерживают 35% опрошенных.
64% респондентов считают, что в отношении продажи земли сельскохозяйственного назначения следует провести референдум.
По мнению 26% опрошенных украинцев, этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабинет Министров.
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