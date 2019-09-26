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У Броварах працівник управління поліції охорони збив насмерть жінку на зупинці

Четвер, 26 вересня 2019, 21:57

У Броварах Київської області автомобіль, за кермом якого перебував співробітник управління поліції охорони, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту – загинула жінка, ще двоє осіб отримали травми.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Броварський відділ поліції отримав повідомлення о 17:46. 

Водій за кермом не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку на вулиці Київській.

Поліція призначила службове розслідування, на час якого начальника Управління поліції охорони Київської області відсторонила від виконання обов’язків.

Силовики порушили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. 

Попередньо встановлені у водія ознаки алкогольного сп'яніння.

Дослівно голова Нацполіції Ігор Клименко: "Мною прийнято рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов’язків та призначити службове розслідування.

У найближчі дні громадськість буде повідомлена про жорсткі заходи реагування".

 
 

Нагадаємо:

  • 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку. Причини не пояснив.
  • 25 вересня Кабінет міністрів призначив начальником Нацполіції заступника голови Ігоря Клименка.

Українська правда
Теми: поліціяДТПКиївська область
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