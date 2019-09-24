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Керівник Нацполіції Князєв подав у відставку

Вівторок, 24 вересня 2019, 16:25
Керівник Нацполіції Князєв подав у відставку

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку.

Джерело: брифінг у поліції, співрозмовник "Української правди" в поліції

Пряма мова: "Я прийняв рішення подати у відставку. Тільки що повернувся, передавши міністру заяву щодо увільнення мене з посади. Вважаю, що це крок голови поліції європейської держави. Час настав. Честь маю".

Деталі: На брифінгу Князєв перерахував досягнення реформування поліції: зокрема зниження рівня злочинності та ріст довіри до правоохоронців. Потім згадав своє призначення на посаду в лютому 2017 року і зазначив, що за 2,5 роки роботи у ЗМІ неодноразово з’являлись брудні історії, але він на них не зважав, оскільки "чесно робив свою роботу". Роботу в поліції Князєв назвав "справою всього свого життя". Він підкреслив, що йому та його команді вдалося зберегти аполітичність.

Після оголошення інформації про свою відставку, Князєв піднявся і вийшов. Відповідати на запитання журналістів про причини такого рішення він не став, зазначивши лише "Я все сказав".

За словами джерела УП в Нацполіціі, рішення про відставку Князєва було прийнято ще минулого тижня і викликано воно конфліктом через кадрові призначення.

Пряма мова співрозмовника УП: "Минулого тижня Князєв вже навіть встиг попрощатися з колективом. А ситуація з дружиною тільки прискорила його звільнення".

Князєв очолював Нацполіцію з 8 лютого 2017 року.

Нагадаємо:

  • 21 вересня у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" між Україною і Польщею затримали Mersedes-Benz із екс-дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив 500 тисяч євро без необхідного декларування.
  • Князєв заявив, що його колишня дружина і він стали об’єктами інформаційної атаки, і пояснив походження готівки.

Українська правда

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Теми: поліція
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