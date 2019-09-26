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В Броварах сотрудник управления полиции охраны сбил насмерть женщину на остановке

Четверг, 26 сентября 2019, 21:57

В Броварах Киевской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник управления полиции охраны, совершил наезд на остановку общественного транспорта – погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Источник: Нацполиция

Детали: Броварской отдел полиции получил сообщение в 17:46.

Водитель за рулем не справился с управлением и въехал в остановку на улице Киевской.

Полиция назначила служебное расследование, на время которого начальник Управления полиции охраны Киевской области отстранен от исполнения обязанностей.

Силовики возбудили уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Предварительно установлены у водителя признаки алкогольного опьянения.

Дословно глава Нацполиции Игорь Клименко: "Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование.

В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования".

 
 

Напомним:

  • 24 сентября глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Причины не объяснил.
  • 25 сентября Кабинет министров назначил начальником Нацполиции зампреда Игоря Клименко.

Украинская правда
Темы: полицияДТПКиевская область
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