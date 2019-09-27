Під санкції США потрапила родина Рауля Кастро
Адміністрація США запровадила обмеження для родини Рауля Кастро, голови Державної ради Куби.
Джерело: державний секретар США Майкл Помпео, передає Укрінформ.
"З часів перебування на посаді першого секретаря збройних сил Куби, Кастро несе відповідальність за дії Куби на підтримку колишнього режиму Мадуро в Венесуелі шляхом насильства, залякування й репресій", - заявив глава Держдепартаменту США.
Він підкреслив, що Кастро був причетний до грубих порушень прав людини в Венесуелі, включаючи тортури, які стали практикою військових та розвідувальних служб Мадуро.
Крім Рауля Кастро США запровадили також санкції проти його дітей - Алехандро Кастро Еспін, Дебори Кастро Еспін, Марієли Кастро Еспін та Нільси Кастро Еспін.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп 5 серпня підписав указ про введення повного економічного ембарго проти Венесуели. Таким чином Трамп заморозив знаходяться на території США всі активи уряду Венесуели і пов'язаних з ним організацій, а також заборонив будь-які економічні операції з ними.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua