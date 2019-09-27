Під санкції США потрапила родина Рауля Кастро

Адміністрація США запровадила обмеження для родини Рауля Кастро, колишнього лідера Куби.

Джерело: державний секретар США Майкл Помпео, передає Укрінформ.

"З часів перебування на посаді першого секретаря збройних сил Куби, Кастро несе відповідальність за дії Куби на підтримку колишнього режиму Мадуро в Венесуелі шляхом насильства, залякування й репресій", - заявив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що Кастро був причетний до грубих порушень прав людини в Венесуелі, включаючи тортури, які стали практикою військових та розвідувальних служб Мадуро.

Крім Рауля Кастро США запровадили також санкції проти його дітей - Алехандро Кастро Еспін, Дебори Кастро Еспін, Марієли Кастро Еспін та Нільси Кастро Еспін.

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