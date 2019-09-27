Под санкции США попала семья Рауля Кастро
Пятница, 27 сентября 2019, 01:13
Администрация США ввела ограничения для семьи Рауля Кастро, бывшего лидера Кубы.
Источник: государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ.
"Со времени пребывания на посту первого секретаря вооруженных сил Кубы, Кастро несет ответственность за действия Кубы в поддержку бывшего режима Мадуро в Венесуэле путем насилия, запугивания и репрессий", - заявил глава Госдепартамента США.
Он подчеркнул, что Кастро был причастен к грубым нарушениям прав человека в Венесуэле, включая пытки, которые стали практикой военных и разведывательных служб Мадуро.
Кроме Рауля Кастро США также ввели санкции против его детей - Алехандро Кастро Эспин, Деборы Кастро Эспин, Мариэллы Кастро Эспин и Нильси Кастро Эспин.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы. Таким образом Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними.