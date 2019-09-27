Под санкции США попала семья Рауля Кастро

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Пятница, 27 сентября 2019, 01:13

Администрация США ввела ограничения для семьи Рауля Кастро, председателя Государственного совета Кубы.

Источник: государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ.

"Со времени пребывания на посту первого секретаря вооруженных сил Кубы, Кастро несет ответственность за действия Кубы в поддержку бывшего режима Мадуро в Венесуэле путем насилия, запугивания и репрессий", - заявил глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что Кастро был причастен к грубым нарушениям прав человека в Венесуэле, включая пытки, которые стали практикой военных и разведывательных служб Мадуро.

Кроме Рауля Кастро США также ввели санкции против его детей - Алехандро Кастро Эспин, Деборы Кастро Эспин, Мариэллы Кастро Эспин и Нильси Кастро Эспин.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы. Таким образом Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними.

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Темы: США санкции


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