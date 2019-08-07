Трамп запровадив проти Венесуели повне економічне ембарго

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення повного економічного ембарго проти Венесуели.

Про це пише DW.

Цим розпорядженням, як повідомляє Білий дім, Трамп заморозив всі активи уряду Венесуели і пов'язаних з ним організацій, що знаходяться на території США , а також заборонив будь-які економічні операції з ними. Виняток зроблено для операцій, пов'язаних з наданням гуманітарної допомоги.

У тексті указу Трамп зазначив, що його рішення пов'язане "з узурпацією влади незаконним режимом Ніколаса Мадуро, а також порушенням прав людини, включаючи довільні або незаконні арешти і затримання венесуельських громадян, втручання в свободу вираження поглядів і спроби підірвати тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і демократично обрану Національну асамблею Венесуели".

У документі також пояснюється, що поняття "уряд Венесуели" включає в себе державу і уряд Венесуели, будь-який політичний підрозділ, відомство або їх структури, в тому числі Центральний банк Венесуели і державну нафтогазову компанію Венесуели Petrуleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо привітав нові санкції США проти Мадуро.

Йдеться про захист венесуельців, ті, хто підтримує незаконне перебування Мадуро при владі, повинні знати, що це не залишиться без наслідків, написав опозиційний політик у своєму мікроблозі Twitter.

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