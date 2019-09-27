Очільниця Гонконгу назвала вимоги протестувальників нереалістичними
Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам під час публічних дебатів у четвер, 26 вересня, назвала вимоги протестувальників звільнити затриманих учасників акцій протесту нереалістичними.
Джерело: виступ Лам на CGTN, передає Укрфніорм.
"Деякі вимоги, що висувають демонстранти, такі як звільнення затриманих учасників акцій протесту, не можуть бути виконані, оскільки вони суперечать верховенству права", - заявила Лам.
Керрі Лам зазначила, що влада не зможе виконати вимогу щодо звільнення усіх демонстрантів, які були заарештовані в ході попередніх антиурядових акцій протесту у Гонконзі.
Нагадаємо:
- Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
- Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
- Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.
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