Очільниця Гонконгу назвала вимоги протестувальників нереалістичними

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам під час публічних дебатів у четвер, 26 вересня, назвала вимоги протестувальників звільнити затриманих учасників акцій протесту нереалістичними.

Джерело: виступ Лам на CGTN, передає Укрфніорм.

"Деякі вимоги, що висувають демонстранти, такі як звільнення затриманих учасників акцій протесту, не можуть бути виконані, оскільки вони суперечать верховенству права", - заявила Лам.

Керрі Лам зазначила, що влада не зможе виконати вимогу щодо звільнення усіх демонстрантів, які були заарештовані в ході попередніх антиурядових акцій протесту у Гонконзі.

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