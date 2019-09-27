Глава Гонконга назвала требования протестующих нереалистичными.
Пятница, 27 сентября 2019, 06:03
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во время публичных дебатов в четверг, 26 сентября, назвала требования протестующих освободить задержанных участников акций протеста нереалистичными.
Источник: выступлении Лам на CGTN, передает Укринформ.
"Некоторые требования, которые выдвигают демонстранты, такие как освобождение задержанных участников акций протеста, не могут быть выполнены, поскольку они противоречат верховенству права", - заявила Лам.
Керри Лам отметила, что власть не сможет выполнить требование относительно освобождения всех демонстрантов, которые были арестованы в ходе предыдущих антиправительственных акций протеста в Гонконге.
Напомним:
- Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
- Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
- Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.