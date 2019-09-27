Глава Гонконга назвала требования протестующих нереалистичными.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во время публичных дебатов в четверг, 26 сентября, назвала требования протестующих освободить задержанных участников акций протеста нереалистичными.

Источник: выступлении Лам на CGTN, передает Укринформ.

"Некоторые требования, которые выдвигают демонстранты, такие как освобождение задержанных участников акций протеста, не могут быть выполнены, поскольку они противоречат верховенству права", - заявила Лам.

Керри Лам отметила, что власть не сможет выполнить требование относительно освобождения всех демонстрантов, которые были арестованы в ходе предыдущих антиправительственных акций протеста в Гонконге.

Напомним: