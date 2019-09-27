Віце-прем'єр Федоров сказав, коли Україна почне працювати зі Smart-ID

Віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

Джерело: інтерв'ю Федорова УП.

Пряма мова Федорова: "... я як споживач державних послуг більше орієнтований на розвиток безкоштовної технології Smart-ID. Це коли ти за допомогою свого смартфона можеш підписати безкоштовно будь-яку послугу.

Ми хочемо, щоб можна було завантажити додаток державного банку з технологією Smart-ID і з його допомогою отримати будь-яку послугу. "ПриватБанк" веде в цьому напрямку конкретну роботу і обіцяє до кінця 2019 року або в січні 2020 року запустити першу Smart-ID".

Деталі: За його словами це відкриє ринок відразу майже 10 мільйонам користувачів Приват24. Їм не потрібно буде фізично йти отримувати електронний підпис. Вони зможуть за допомогою смартфона віддалено отримати електронний підпис.

Федоров впевнений, що використання цієї технології підхоплять й інші банки.

Нагадаємо: Smart-ID являє собою безкоштовний мобільний додаток для ідентифікації особи, за допомогою якого користувачі можуть забезпечити безпечний доступ до облікових записів банків або інших електронних послуг, а також для підписання документів.