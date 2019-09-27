Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віце-прем'єр Федоров сказав, коли Україна почне працювати зі Smart-ID

П'ятниця, 27 вересня 2019, 11:14

Віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

Джерело: інтерв'ю Федорова УП.

Пряма мова Федорова: "... я як споживач державних послуг більше орієнтований на розвиток безкоштовної технології Smart-ID. Це коли ти за допомогою свого смартфона можеш підписати безкоштовно будь-яку послугу.

Ми хочемо, щоб можна було завантажити додаток державного банку з технологією Smart-ID і з його допомогою отримати будь-яку послугу. "ПриватБанк" веде в цьому напрямку конкретну роботу і обіцяє до кінця 2019 року або в січні 2020 року запустити першу Smart-ID".

Деталі: За його словами це відкриє ринок відразу майже 10 мільйонам користувачів Приват24. Їм не потрібно буде фізично йти отримувати електронний підпис. Вони зможуть за допомогою смартфона віддалено отримати електронний підпис.

Федоров впевнений, що використання цієї технології підхоплять й інші банки.

Нагадаємо: Smart-ID являє собою безкоштовний мобільний додаток для ідентифікації особи, за допомогою якого користувачі можуть забезпечити безпечний доступ до облікових записів банків або інших електронних послуг, а також для підписання документів.

"Українська правда" у Threads

Теми: діджиталізаціябанкиКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
діджиталізація
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Колумбія та Замбія – Федоров
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: