Вице-премьер Федоров сказал, когда Украина начнет работать со Smart-ID

1473 просмотра
Пятница, 27 сентября 2019, 11:14

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал старт предоставления госуслуг с использованием системы идентификации гражданина Smart-ID в декабре 2019 года, или январе 2020 года.

Источникинтервью Федорова УП.

Прямая речь Федорова: "… я как потребитель государственных услуг больше ориентирован на развитие бесплатной технологии Smart-ID. Это когда ты с помощью своего смартфона можешь подписать бесплатно любую услугу.

Мы хотим, чтобы можно было скачать приложение государственного банка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу. "ПриватБанк" ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 года или в январе 2020 года запустить первое Smart-ID".

Детали: По его словам это откроет рынок сразу почти 10 миллионам пользователей Приват24. Им не нужно будет физически идти получать электронную подпись. Они смогут с помощью смартфона удаленно получить электронную подпись.

Федоров уверен, что использование этой технологии подхватят и другие банки.

Напомним: Smart-ID представляет собой бесплатное мобильное приложение для идентификации личности, с помощью которого пользователи могут обеспечить безопасный доступ к учётным записям банков или других электронных услуг, а также для подписания документов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: диджитализация банки Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вице-премьер Михаил Федоров: Я хочу превратить государство в простой сервис, как Uber 27 сентября 2019, 06:00
Кабмин запретит бумажный документообмен 3 сентября 2019, 10:50
У Зеленского планируют запустить онлайн-кабинет для застройщиков 5 августа 2019, 15:39
Все новости
Главные новости
Обсуждение новой программы сотрудничества продолжится в ближайшие недели – миссия МВФ
ООС: 23 обстрела, одного военного ранено
Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме — NYT
Экс-генпрокурор Луценко прокомментировал упоминание своего имени в жалобе разведчика США
Все новости
Опыт

Камино-де-Сантьяго 300 километров пешком до встречи с апостолом и собой

Фото

Зимой стильными бывают даже куры

Фото

Чрезвычайные виды из кабины самолета

Поиск по сайту
Архив
Весь архів