В уряді розкрили деталі стратсесії, де перевчали старих міністрів

На початку осені, 7-8 вересня, члени уряду провели стратегічну сесію, на якій міністри презентували свої цілі.

Джерело: інтерв'ю віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова "Українській правді"

Пряма мова: "Це було більше схоже на стратегічну сесію в якійсь компанії. Тому що всі залучені, кожен презентував свої цілі.

І що мені сподобалося, що в мені підтримує енергію – це підхід Гончарука (прем'єр-міністра Олексія Гончарука – УП), коли він говорить: "Щоб що? Щоб що?" Ось цей його підхід – ставити в центр всього людину, не лити воду, а говорити конкретно про цілі.

Він змушував міністрів з досвідом переглядати свій підхід до всіх речей. Тому у нас на виході до плану дій уряду готуються конкретні завдання, конкретні kpi (ключові показники ефективності – УП), road map (дорожня карта – УП)...

Кожен міністр, включаючи Авакова – всі чітко говорили про свої цілі, як вони їх будуть досягати, і перед усіма ставилися чіткі kpi".

Деталі: Федоров не став називати конкретне місце, де проходила стратсессія, але сказав, що мова йде про "звичайну невелику освітню аудиторію", а не про базу відпочинку або готелі, "як це звично для бізнесу".

Віце-прем'єр описав локацію заходи: "фліпчарти, дошки, маркери, 20 квадратних метрів". За його словами, аудиторія знаходилося в житловому будинку.

16 вересня УП також зверталася до Кабміну із запитом щодо організації страсессії. В уряді відповіли, що вона проходила з ініціативи Гончарука, була організована та оплачена прем'єром з його власних коштів.

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