Віце-прем'єр розповів, що його покликали в Кабмін через повідомлення в Facebook

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 09:07

Віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що прем'єр Олексій Гончарук покликав його свою команду, написавши повідомлення в соцмережі.

Джерело: інтерв'ю Федорова УП.

Пряма мова: "Коли призначали Гончарука, навіть ще до офіційного призначення, він мені написав в Facebook: "Привіт, мене скоро призначать, я хочу, щоб ми в одній команді змінювали нашу державу і працювали над електронним урядом"".

Деталі: Федоров нагадаємо, що спочатку був в команді президента, але вів комунікацію і з Володимиром Зеленським, і з Гончаруком. Він також вважає, що відразу зміг спрацюватися з прем'єром.

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Передісторія:

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Українська правда

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Теми: Михайло Федоров Кабінет міністрів Слуга народу


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