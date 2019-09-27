Віце-прем'єр розповів, що його покликали в Кабмін через повідомлення в Facebook

Віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що прем'єр Олексій Гончарук покликав його свою команду, написавши повідомлення в соцмережі.

Джерело: інтерв'ю Федорова УП.

Пряма мова: "Коли призначали Гончарука, навіть ще до офіційного призначення, він мені написав в Facebook: "Привіт, мене скоро призначать, я хочу, щоб ми в одній команді змінювали нашу державу і працювали над електронним урядом"".

Деталі: Федоров нагадаємо, що спочатку був в команді президента, але вів комунікацію і з Володимиром Зеленським, і з Гончаруком. Він також вважає, що відразу зміг спрацюватися з прем'єром.

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Передісторія:

Михайло Федоров пройшов до Верховної Ради під 6 номером у списку "Слуги народу".

29 серпня новоспечені народні депутати призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука, міністра оборони та закордонних справ (квота президента), інших членів уряду (пакетом), зокрема, і Федорова.

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