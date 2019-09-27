Жилой дом, доски, маркеры – вице-премьер рассказал о стратсессии Кабмина

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Пятница, 27 сентября 2019, 12:29

В начале осени, 7-8 сентября, члены правительства провели стратегическую сессию, на которой министры презентовали свои цели.

Источник: интервью вице-премьер-министра Михаила Федорова "Украинской правде"

Прямая речь: "Это было больше похоже на стратегическую сессию в какой-то компании. Потому что все вовлечены, каждый презентовал свои цели.

И что мне понравилось, что во мне поддерживает энергию – это подход Гончарука (премьер-министра Алексея Гончарука – УП), когда он говорит: "Чтобы что? Чтобы что?" Вот этот его подход – ставить в центр всего человека, не лить воду, а говорить конкретно о целях.

Он заставлял министров с опытом пересматривать свой подход ко всем вещам. Поэтому у нас на выходе к плану действий правительства готовятся конкретные задачи, конкретные kpi (ключевые показатели эффективности – УП), road map (дорожная карта – УП)... 

Каждый министр, включая Авакова – все четко говорили про свои цели, как они их будут достигать, и перед всеми ставились четкие kpi".

Детали:  Федоров не стал называть конкретное место, где проходила стратсессия, но сказал, что речь идет об "обычной небольшой образовательной аудитории", а не о базе отдыха или гостинице, "как это привычно для бизнеса". 

Вице-премьер описал локацию мероприятия: "флипчарты, доски, маркеры, 20 квадратных метров". По его словам, аудитория находилось в жилом доме.

При этом проблемы были у охраны некоторых министров – "для охранников это вообще было убийство – как там расположиться".

16 сентября УП также обращалась в Кабмин с запросом относительно организации страсессии. В правительстве ответили, что она проходила по инициативе Гончарука, была организована и оплачена премьером из его собственных средств. 

Знать больше: "Вице-премьер Михаил Федоров: Некоторые технологии на выборах мы доработали глубже, чем Трамп"

Напомним:

  • Федоров рассказал, что премьер Алексей Гончарук позвал его свою команду, написав сообщение в соцсети.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров


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