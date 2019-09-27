Російський прокурор хоче посадити кримського блогера на 6 років

В Ростові-на-Дону російський прокурор попросив призначити шість років колонії загального режиму для кримськотатарського відеоблогера Нарімана Мемедемінова.

Джерело: Радіо Свобода.

Деталі: На засіданні Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону 27 вересня російський прокурор Олексій Айдінов попросив призначити шість років колонії загального режиму для громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова, якого звинувачують у публічних закликах до тероризму.

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог в YouTube, який Мемедемінов вів з 2013 до 2015 року. У ньому розміщені кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російські державні свята.

Що було раніше: 26 вересня суд відмовився допитувати журналістів Олександру Єфименко, Михайла Батрака, Сейтумера Сейтумерова та Тараса Ібрагімова, які були заявлені як свідки захисту у справі Мемедемінова.

Того ж дня суд допитав самого Мемедемінова. Обвинувачуваний заявив, що надані обвинуваченням докази "показують повну неспроможність кримінальної справи".

Нагадаємо: Мемедемінов – кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.