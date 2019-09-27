Российский прокурор требует посадить крымского блогера на 6 лет

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Пятница, 27 сентября 2019, 12:59

В Ростове-на-Дону российский прокурор попросил назначить шесть лет колонии общего режима  крымскотатарскому видеоблоггеру Нариману Мемедеминову.

Источник: Радио Свобода.

Детали: На заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону 27 сентября российский прокурор Алексей Айдинова попросил назначить шесть лет колонии общего режима для гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму.

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог в YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 до 2015 года. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий, призывами соблюдать нормы ислама, мыслями о российских праздниках.

Что было раньше: 26 сентября суд отказался допрашивать журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова и Тараса Ибрагимова, которые были заявлены в качестве свидетелей защиты по делу Мемедеминова.

В тот же день суд допросил самого Мемедеминова. Обвиняемый заявил, что представленные обвинением доказательства "показывают полную несостоятельность уголовного дела".

Напомним: Мемедеминов - крымскотатарский блогер, гражданский журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет.

Прокуратура АРК 23 марта 2018 внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: крымские татары оккупация Росcия Крым


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