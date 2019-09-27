В Росії звинуватили DW у втручанні у внутрішні справи, на черзі Медуза, BBC, Радіо Свобода

Комісія Держдуми з втручання у внутрішні справи Росії заявила, що німецька телекомпанія Deutsche Welle порушила низку російських законів, коли опублікувала у Twitter заклик вийти на мітинги у Москві.

Джерело: сайт Держдуми РФ.

Пряма мова голови комісії Василя Піскарьова: "Спрямуємо матеріали до Мін'юсту Росії для включення "Німецької хвилі" в реєстр ЗМІ, що виконують функції іноземного агента. Вважаємо, що дані пропозиції виправдані і адекватні прийнятим Заходом заходам щодо обмеження прав російських ЗМІ, таких як Russia Today, Sputnik, за кордоном і спрямовані на захист національних інтересів Російської Федерації".

Деталі: Причиною такого рішення став пост Deutsche Welle Twitter-акаунті видання із закликом взяти участь в несанкціонованих акціях у Москві.

- Москва, выходи!



Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

Крім того, Комісія побачила порушення антиекстремістського законодавства в багатьох публікаціях видання, зокрема, про Північний Кавказ.

Також "ознаки виправдання екстремізму" нібито були виявлені і в публікаціях Deutsche Welle про блогера Владислава Синицю, якого звинуватили у погрозах дітям російських силовиків у Twitter і засудили до 5 років колонії.

скриншот з DW

На думку комісії, німецька телекомпанія порушила російські закони "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування", "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації", а також "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян РФ" , який прямо забороняє проводити передвиборчу агітацію і поширювати будь-які агітаційні матеріали іноземним юридичним особам.

Відзначається, що матеріали Комісії направлять до Генпрокуратури, ФСБ, МВС, Роскомнадзору та Мін'юсту для вжиття відповідних заходів, а також до МЗС Росії для прийняття рішення про подальшу акредитацію.

На засіданні комісії також обговорювали можливі факти втручання в російські вибори з боку Google і Facebook і прийняли рішення направити питання керівництву цих корпорацій.

Також комісія перевірить матеріали видань "Настоящее время", "Медуза", "Російська служба BBC", "МБХ-медіа" та Радіо "Свобода" на порушення російського законодавства.