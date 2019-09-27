В России обвинили DW во вмешательстве во внутренние дела, на очереди Медуза, BBC, Радио Свобода
Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России заявила, что немецкая телекомпания Deutsche Welle нарушила целый ряд российских законов, когда опубликовала в Twitter призыв выйти на митинги в Москве.
Источник: сайт Госдумы РФ.
Прямая речь председателя комиссии Василия Пискарева: "Направим материалы в Минюст России для включения "Немецкой волны" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Полагаем, что данные предложения оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации".
Детали: Причиной такого решения стал пост Deutsche Welle Twitter-аккаунте издания с призывом принять участие в несанкционированных акциях в Москве.
- Москва, выходи!— DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019
Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw
Кроме того, Комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства в целом ряде публикаций издания, в частности, о Северном Кавказе.
Также "признаки оправдания экстремизма" якобы были обнаружены и в публикациях Deutsche Welle о блогере Владиславе Синице, которого обвинили в угрозах детям российских силовиков в Twitter и приговорили к 5 годам колонии.
По мнению комиссии, немецкая телекомпания нарушила российские законы "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", "Об информации, информационных технологиях и защите информации", а также "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", который прямо запрещает проводить предвыборную агитацию и распространять любые агитационные материалы иностранным юридическим лицам.
Отмечается, что материалы Комиссии направят в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД, Роскомнадзор, Минюст для принятия соответствующих мер, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации.
На заседании комиссии также обсуждали возможные факты вмешательства в российские выборы со стороны Google и Facebook, и приняли решение направить вопросы руководству этих корпораций.
Также комиссия проверит материалы изданий "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ-медиа" и Радио "Свобода" на нарушение российского законодательства.