Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России заявила, что немецкая телекомпания Deutsche Welle нарушила целый ряд российских законов, когда опубликовала в Twitter призыв выйти на митинги в Москве.

Источник: сайт Госдумы РФ.

Прямая речь председателя комиссии Василия Пискарева: "Направим материалы в Минюст России для включения "Немецкой волны" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Полагаем, что данные предложения оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации".

Детали: Причиной такого решения стал пост Deutsche Welle Twitter-аккаунте издания с призывом принять участие в несанкционированных акциях в Москве.

- Москва, выходи!



Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

Кроме того, Комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства в целом ряде публикаций издания, в частности, о Северном Кавказе.

Также "признаки оправдания экстремизма" якобы были обнаружены и в публикациях Deutsche Welle о блогере Владиславе Синице, которого обвинили в угрозах детям российских силовиков в Twitter и приговорили к 5 годам колонии.

скриншот с DW

По мнению комиссии, немецкая телекомпания нарушила российские законы "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", "Об информации, информационных технологиях и защите информации", а также "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", который прямо запрещает проводить предвыборную агитацию и распространять любые агитационные материалы иностранным юридическим лицам.

Отмечается, что материалы Комиссии направят в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД, Роскомнадзор, Минюст для принятия соответствующих мер, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации.

На заседании комиссии также обсуждали возможные факты вмешательства в российские выборы со стороны Google и Facebook, и приняли решение направить вопросы руководству этих корпораций.

Также комиссия проверит материалы изданий "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ-медиа" и Радио "Свобода" на нарушение российского законодательства.