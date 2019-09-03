У Росії блогеру дали 5 років тюрми за твіт про помсту дітям силовиків

Джерело: "Радіо Свобода"

У Росії засудили до 5 років ув’язнення блогера Владислава Синицю за звинуваченням у погрозах дітям російських силовиків у Twitter.

Дослівно: Суд у Москві визнав блогера винним у розпалюванні ненависті, коли він під вигаданим ім’ям Макс Свєтлов 31 липня поширив у твітері заяви на підтримку помсти дітям силовиків, які жорстоко розганяли акції протесту в Москві.

Деталі: Слідство у справі завершили за рекордні два дні, а суд розглянув справу за добу.

30-річний блогер заявив, що не мав злочинного наміру, коли писав твіт. Після оголошення вироку він пообіцяв його оскаржити.

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