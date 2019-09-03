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У Росії блогеру дали 5 років тюрми за твіт про помсту дітям силовиків

Вівторок, 3 вересня 2019, 13:09

Джерело: "Радіо Свобода"

У Росії засудили до 5 років ув’язнення блогера Владислава Синицю за звинуваченням у погрозах дітям російських силовиків у Twitter.

Дослівно: Суд у Москві визнав блогера винним у розпалюванні ненависті, коли він під вигаданим ім’ям Макс Свєтлов 31 липня поширив у твітері заяви на підтримку помсти дітям силовиків, які жорстоко розганяли акції протесту в Москві. 

 

Деталі: Слідство у справі завершили за рекордні два дні, а суд розглянув справу за добу.

30-річний блогер заявив, що не мав злочинного наміру, коли писав твіт. Після оголошення вироку він пообіцяв його оскаржити.

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
  • 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Також повідомлялося, що через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

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Теми: Росіясоцмережіакції
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