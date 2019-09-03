У Росії блогеру дали 5 років тюрми за твіт про помсту дітям силовиків
Джерело: "Радіо Свобода"
У Росії засудили до 5 років ув’язнення блогера Владислава Синицю за звинуваченням у погрозах дітям російських силовиків у Twitter.
Дослівно: Суд у Москві визнав блогера винним у розпалюванні ненависті, коли він під вигаданим ім’ям Макс Свєтлов 31 липня поширив у твітері заяви на підтримку помсти дітям силовиків, які жорстоко розганяли акції протесту в Москві.
Деталі: Слідство у справі завершили за рекордні два дні, а суд розглянув справу за добу.
30-річний блогер заявив, що не мав злочинного наміру, коли писав твіт. Після оголошення вироку він пообіцяв його оскаржити.
Передісторія:
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
- 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
- Також повідомлялося, що через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
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