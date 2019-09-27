Оккупанты в Крыму в который раз обыскивают одного из руководителей Меджлиса
Российские силовики проводят обыск у крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в оккупированном Судаке.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на собственный источник, "Крымская солидарность"
Детали: Силовики предъявили постановление на обыск во всех помещениях, принадлежащих Аметову. Его проводят без присутствия адвоката.
По сообщению активистов, оккупанты пришли сразу в два места: в дом Аметова, где на данный момент находится он сам, и в его кафе, где находится супруга крымчанина.
Ильвер Аметов – глава Судакского регионального меджлиса и ветеран крымскотатарского движения. На должность в Меджлисе он был избран в 2011 году. В 2013 году мужчина открыл музей крымскотатарского народа во дворе своего дома.
Что было ранее: Оккупанты уже проводили обыски у Аметова в 2015 и 2017 годах. Два с половиной года назад силовики избили и увезли в неизвестном направлении сына крымскотатрского активиста.
Предыстория:
- В 2016 году подконтрольный оккупантам суд в Крыму постановил запретить деятельность представительный орган крымскотатарского народа – Меджлиса.
- Запрет инициировала скандально известная ставленница Кремля на должности "прокурора Крыма" Наталья Поклонская.
- Формальным поводом для иска стало обращение пяти "крымскотатарских организаций".
- Минюст России внес Меджлис крымскотатарского народа в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых остановлена в РФ "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".