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Оккупанты в Крыму в который раз обыскивают одного из руководителей Меджлиса

Пятница, 27 сентября 2019, 15:02

Российские силовики проводят обыск у крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в оккупированном Судаке.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на собственный источник, "Крымская солидарность"

Детали: Силовики предъявили постановление на обыск во всех помещениях, принадлежащих Аметову. Его проводят без присутствия адвоката.

По сообщению активистов, оккупанты пришли сразу в два места: в дом Аметова, где на данный момент находится он сам, и в его кафе, где находится супруга крымчанина.

 
фото: крымская солидарность
 
фото: крымская солидарность

Ильвер Аметов – глава Судакского регионального меджлиса и ветеран крымскотатарского движения. На должность в Меджлисе он был избран в 2011 году. В 2013 году мужчина открыл музей крымскотатарского народа во дворе своего дома.

 
Ильвер Аметов

Что было ранее: Оккупанты уже проводили обыски у Аметова в 2015 и 2017 годах. Два с половиной года назад силовики избили и увезли в неизвестном направлении сына крымскотатрского активиста.

Предыстория:

  • В 2016 году подконтрольный оккупантам суд в Крыму постановил запретить деятельность представительный орган крымскотатарского народа – Меджлиса.
  • Запрет инициировала скандально известная ставленница Кремля на должности "прокурора Крыма" Наталья Поклонская.
  • Формальным поводом для иска стало обращение пяти "крымскотатарских организаций".
  • Минюст России внес Меджлис крымскотатарского народа в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых остановлена в РФ "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".

Украинская правда

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Темы: Крымоккупациякрымские татарыМеджлис
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