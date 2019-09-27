Оккупанты в Крыму в который раз обыскивают одного из руководителей Меджлиса

Российские силовики проводят обыск у крымскотатарского активиста Ильвера Аметова в оккупированном Судаке.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на собственный источник, "Крымская солидарность"

Детали: Силовики предъявили постановление на обыск во всех помещениях, принадлежащих Аметову. Его проводят без присутствия адвоката.

По сообщению активистов, оккупанты пришли сразу в два места: в дом Аметова, где на данный момент находится он сам, и в его кафе, где находится супруга крымчанина.

фото: крымская солидарность

фото: крымская солидарность

Ильвер Аметов – глава Судакского регионального меджлиса и ветеран крымскотатарского движения. На должность в Меджлисе он был избран в 2011 году. В 2013 году мужчина открыл музей крымскотатарского народа во дворе своего дома.

Ильвер Аметов

Что было ранее: Оккупанты уже проводили обыски у Аметова в 2015 и 2017 годах. Два с половиной года назад силовики избили и увезли в неизвестном направлении сына крымскотатрского активиста.

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