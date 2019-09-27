Мендель про журналіста "Схем": Я не штовхала і не кидалася, а зупиняла

Прес-секретар президента Юлія Мендель пояснює, що "зупиняла" журналіста "Схем" Сергія Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.

Джерело: пост Мендель у Facebook

"Пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе. Заохочую всіх перевіряти інформацію… На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки".

Деталі: За словами Мендель, журналісту відмовили в отриманні коментаря, але Андрушко проявив наполегливість.

Пряма мова: "У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен".

Інцидент зафіксований на відео сюжету: 15.29 хвилина

Що передувало: Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президенту Володимиру Зеленському керівнику Офісу президента Андрію Богдану. Речниця та охорона президента не давали йому це зробити – притримували його, заважаючи підійти до Богдана.

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