Богдан літав з Азаровим до Санкт-Петербурга напередодні зупинки євроінтеграції України в 2013 році – "Схеми"

Андрій Богдан, який зараз обіймає посаду керівника Офісу президента, 19-20 листопада 2013 року літав на переговори до Санкт-Петербургу в складі урядової делегації на чолі з тодішнім прем'єром Миколою Азаровим.

Джерело: "Радіо Свобода".

Після повернення з Росії Кабмін заявив про відмову від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спровокувало масові протести, що переросли в драматичну Революції Гідності, йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".

Говорячи про візит Богдана до РФ з Азаровим, автори матеріалу посилаються на дані про перетин кордону з внутрішньої системи російської прикордонної служби, до яких вони отримали доступ. Ім'я Богдана також вказано в списку членів урядової делегації – копію цього документа журналістам надали в Кабміні у відповідь на інформаційний запит.

Крім майбутнього голови Офісу президента, з Азаровим до Санкт-Петербург улітали віце-прем'єр Юрій Бойко (зараз – співголова парламентської фракції проросійської "Опозиційної платформи – За життя"), посол України в РФ Володимир Єльченко (нині – постійний представник України в ООН), кілька міністрів і їхніх заступників. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у ході візиту Азаров взяв участь у засіданні голів урядів держав СНД і зустрівся з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.

21 листопада, після повернення з Санкт-Петербурга, Азаров заявив, що Україна не підписуватиме Угоду про асоціацію, і Кабмін припиняє процес підготовки до його укладення.

Від коментування подій тих днів Богдан ухиляється. "Схеми" неодноразово намагалися з'ясувати у голови ОП його ставлення до скасування євроінтеграції Кабміном Азарова. На письмове прохання про інтерв'ю в ОП відповіли відмовою, пославшись на зайнятість керівника, йдеться в сюжеті.

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