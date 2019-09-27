Богдан літав з Азаровим до Санкт-Петербурга напередодні зупинки євроінтеграції України в 2013 році – "Схеми"
Андрій Богдан, який зараз обіймає посаду керівника Офісу президента, 19-20 листопада 2013 року літав на переговори до Санкт-Петербургу в складі урядової делегації на чолі з тодішнім прем'єром Миколою Азаровим.
Джерело: "Радіо Свобода".
Після повернення з Росії Кабмін заявив про відмову від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спровокувало масові протести, що переросли в драматичну Революції Гідності, йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".
Говорячи про візит Богдана до РФ з Азаровим, автори матеріалу посилаються на дані про перетин кордону з внутрішньої системи російської прикордонної служби, до яких вони отримали доступ. Ім'я Богдана також вказано в списку членів урядової делегації – копію цього документа журналістам надали в Кабміні у відповідь на інформаційний запит.
Крім майбутнього голови Офісу президента, з Азаровим до Санкт-Петербург улітали віце-прем'єр Юрій Бойко (зараз – співголова парламентської фракції проросійської "Опозиційної платформи – За життя"), посол України в РФ Володимир Єльченко (нині – постійний представник України в ООН), кілька міністрів і їхніх заступників. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у ході візиту Азаров взяв участь у засіданні голів урядів держав СНД і зустрівся з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.
21 листопада, після повернення з Санкт-Петербурга, Азаров заявив, що Україна не підписуватиме Угоду про асоціацію, і Кабмін припиняє процес підготовки до його укладення.
Від коментування подій тих днів Богдан ухиляється. "Схеми" неодноразово намагалися з'ясувати у голови ОП його ставлення до скасування євроінтеграції Кабміном Азарова. На письмове прохання про інтерв'ю в ОП відповіли відмовою, пославшись на зайнятість керівника, йдеться в сюжеті.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.
- "Схеми" повідомляли, що Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі.