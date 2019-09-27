Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан літав з Азаровим до Санкт-Петербурга напередодні зупинки євроінтеграції України в 2013 році – "Схеми"

П'ятниця, 27 вересня 2019, 02:37
Богдан літав з Азаровим до Санкт-Петербурга напередодні зупинки євроінтеграції України в 2013 році – Схеми

Андрій Богдан, який зараз обіймає посаду керівника Офісу президента, 19-20 листопада 2013 року літав на переговори до Санкт-Петербургу в складі урядової делегації на чолі з тодішнім прем'єром Миколою Азаровим.

Джерело: "Радіо Свобода".

Після повернення з Росії Кабмін заявив про відмову від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спровокувало масові протести, що переросли в драматичну Революції Гідності, йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".

Говорячи про візит Богдана до РФ з Азаровим, автори матеріалу посилаються на дані про перетин кордону з внутрішньої системи російської прикордонної служби, до яких вони отримали доступ. Ім'я Богдана також вказано в списку членів урядової делегації – копію цього документа журналістам надали в Кабміні у відповідь на інформаційний запит.

Крім майбутнього голови Офісу президента, з Азаровим до Санкт-Петербург улітали віце-прем'єр Юрій Бойко (зараз – співголова парламентської фракції проросійської "Опозиційної платформи – За життя"), посол України в РФ Володимир Єльченко (нині – постійний представник України в ООН), кілька міністрів і їхніх заступників. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у ході візиту Азаров взяв участь у засіданні голів урядів держав СНД і зустрівся з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.

21 листопада, після повернення з Санкт-Петербурга, Азаров заявив, що Україна не підписуватиме Угоду про асоціацію, і Кабмін припиняє процес підготовки до його укладення. 

Від коментування подій тих днів Богдан ухиляється. "Схеми" неодноразово намагалися з'ясувати у голови ОП його ставлення до скасування євроінтеграції Кабміном Азарова. На письмове прохання про інтерв'ю в ОП відповіли відмовою, пославшись на зайнятість керівника, йдеться в сюжеті.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.
  • "Схеми" повідомляли, що Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі.

"Українська правда" в Threads

Теми: АзаровБогданМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Азаров
"Харківські угоди": розслідування держзради Януковича та Азарова завершено
З Академії наук вигнали вчених з РФ та Азарова
Суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова за "Харківські угоди"
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: