Богдан літав з Азаровим до Санкт-Петербурга напередодні зупинки євроінтеграції України в 2013 році – "Схеми"

24084 перегляди
П'ятниця, 27 вересня 2019, 02:37

Андрій Богдан, який зараз обіймає посаду керівника Офісу президента, 19-20 листопада 2013 року літав на переговори до Санкт-Петербургу в складі урядової делегації на чолі з тодішнім прем'єром Миколою Азаровим.

Джерело: "Радіо Свобода".

Після повернення з Росії Кабмін заявив про відмову від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спровокувало масові протести, що переросли в драматичну Революції Гідності, йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".

Говорячи про візит Богдана до РФ з Азаровим, автори матеріалу посилаються на дані про перетин кордону з внутрішньої системи російської прикордонної служби, до яких вони отримали доступ. Ім'я Богдана також вказано в списку членів урядової делегації – копію цього документа журналістам надали в Кабміні у відповідь на інформаційний запит.

Крім майбутнього голови Офісу президента, з Азаровим до Санкт-Петербург улітали віце-прем'єр Юрій Бойко (зараз – співголова парламентської фракції проросійської "Опозиційної платформи – За життя"), посол України в РФ Володимир Єльченко (нині – постійний представник України в ООН), кілька міністрів і їхніх заступників. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у ході візиту Азаров взяв участь у засіданні голів урядів держав СНД і зустрівся з російським прем'єром Дмитром Медведєвим.

21 листопада, після повернення з Санкт-Петербурга, Азаров заявив, що Україна не підписуватиме Угоду про асоціацію, і Кабмін припиняє процес підготовки до його укладення. 

Від коментування подій тих днів Богдан ухиляється. "Схеми" неодноразово намагалися з'ясувати у голови ОП його ставлення до скасування євроінтеграції Кабміном Азарова. На письмове прохання про інтерв'ю в ОП відповіли відмовою, пославшись на зайнятість керівника, йдеться в сюжеті.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.
  • "Схеми" повідомляли, що Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Азаров Богдан Майдан


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Азарова "ввели" в студію телеканалу Мураєва і допитали 22 березня 2019, 18:42
Злочевський, Ахметов, УГВ: хто переміг у першому нафтогазовому онлайн-аукціоні 7 березня 2019, 11:17
Азаров вірить, що на Донбасі "іхтамнєт" 16 лютого 2019, 23:31
Усі новини
Головні новини
Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку
"Укроборонпром" повернув контроль над "Укрспецекспортом"
САП повідомила про підозру колишньому нардепу Березкіну
Ініціатор імпічменту Трампу припустила, що до скандалу з Україною причетна Росія
Усі новини
психологія

7 завдань підліткового віку

дослідження

Як м'яка їжа змінила наше мовлення

Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити