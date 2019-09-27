Мендель о журналисте "Схем": Я не толкала и не бросалась, а останавливала

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объясняет, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, ибо он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Источник: пост Мендель в Facebook

"Пишут, что избила журналиста, который вдвое больше меня. Призываю всех проверять информацию... На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения – давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки".

Детали: По словам Мендель, журналисту отказали в получении комментария, но Андрушко проявил настойчивость.

Прямая речь: "В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Поэтому личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, притворяясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве. Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко – не самый галантный джентльмен".

Что произошло ранее: Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Спикер и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Инцидент зафиксирован на видео сюжета: 15.29 минута

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